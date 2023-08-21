AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da gençlerle tenis oynadı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Tenis Kulübü'nü ziyaretinde gençlerle tenis oynadı.

Karaaslan, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve partililerle geçen ay Trabzon'da Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Karadeniz Tenis Şampiyonluğunda sporcuları altın madalya kazanan kulübü ziyaret etti.

Samsun Tenis Kulübü Başkanı Özcan Dursun ve antrenör Buğra Aydemir ile sporcular tarafından karşılanan Karaaslan, kulüp binasını gezdi, gençlerle bir süre tenis oynadı.

Samsun'un bir spor merkezi olduğunu, kentte altyapı ve fiziki şartların iyileşmesi ve teknik hocalarla geleceğe çok önemli sporcular yetiştiğini ifade eden Karaaslan, "Biz de sporu geliştirmek için gençlerin özellikli bu konuda motivasyonunu artırmak için hocalarımızla, başkanlarımızla bir arada olup daha iyi ne yapabiliriz sorusunun cevabını hep birlikte bulabilmek için sizlerle birlikteyiz." dedi.

Karaaslan, Samsun'un spor konusunda çok şanslı bir şehir olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hem tarihi birikimi hem kültürel varlığı hem doğal varlıkları aynı zamanda bir gençlik şehri bu şehir. Gençlik şehri demek bir takım sorumlulukları da içeriyor. O sorumlulukların da hakkını verebilen bir şehir, genç dostu bir şehir. Üniversitesi, oluşmuş konaklama altyapısı ve spor alanındaki altyapısıyla gerçekten Türkiye çapında özel bir şehir. Biz de bu şehrin temsilcileri olarak, bu alanlarda üzerimize ne düşerse çocuklarımızın daha çok spora ilgi duymalarını sağlamak ve o imkanlara ulaşmalarını sağlayacak her ne olursa size destek olmak için birlikte bunu başarmak için 'varız' diyoruz. Ben bugüne kadar hem bu spora emek veren hem başkan hem yönetim kurulu üyelerine, hem hocalarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Umarım şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacak bütün alanlarda bir arada oluruz."

Sanayi, tarım, turizm ve hizmet sektörünün yanı sıra spor ve gençliğin de kentin önemli değerleri arasında yer aldığına işaret eden Karaaslan, başarılı sporcuları tebrik etti.

Karaaslan, daha sonra gençlerle bir süre tenis oynadı.