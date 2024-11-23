AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Kırklareli'ndeki ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Cumhur İttifakı'yla beraber bu ülkeye sımsıkı sarılmış, hizmet etmeye çalışıyoruz. Ey muhalefet, sizler de birlikte olun, ülkenizi sevin." dedi.

Demiröz, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde partisinin hiçbir etnik milliyetçilik, ayrımcılık yapmadan ülkenin her köşesine aynı şekilde hizmet ettiğini söyledi.

Odak noktalarının insan olduğuna işaret eden Demiröz, gönül coğrafyalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını kaydetti.

Mazlum ülkelere de liderlik yaptıklarını vurgulayan Demiröz, "İşte başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi liderimiz var. Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

Demiröz, birçok ülkenin lider sıkıntısı çektiğini söyleyerek, bugün dünyada adından en fazla bahsedilen liderlerin başında Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğini belirtti.

Ayrımcılık yapmadan hizmet ettiklerini ve çalıştıklarını anlatan Demiröz, parti ayrılığı da yapmadıklarını dile getirdi.

"Eğer şayet inansak, mevcut muhalefet partilerinin bu işi götürebileceğine inansak, desek ki: 'Bu ülkeyi haydi bunlar idare etsinler.' diye bıraksak tek bir projeleri yok." ifadelerini kullanan Demiröz, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Adamların yönetmeyle ilgili bir dertleri yok. Şimdi muhalefete bakıyorsunuz, Allah aşkına sizlere 'Ana muhalefet başkanları kim?' desem herkes başka bir şeyden bahseder. Sahipleri de belli değil. Evet, şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla biz dört dönem birlikte çalıştık. Plan Bütçede dört yıl beraber hizmet ettik. Tanırım kendisini, bugün de bir şey yapmaya çalışıyor. Ülkenin gerçeklerini az buçuk görüyor, birkaç şey söylemeye çalışıyor, arkasındakiler hemen ikaz ediyorlar veya iki gün sonra bakıyorsun ki önceki söylediğinden U dönüşü yapmış. ya biraz dik dur, ayakta dur, sözünde dur, partine sahip çık. Çıkacak gücü yok. Kimin lider olduğu belli değil. Bir başkası çıkmış, belediye başkanlığını bırakmış. Bakıyorsun ülkeyi gitmiş, Almanya'da şikayet ediyor. Çıkmış konuşuyor, sıkılmadan, utanmadan kendisi, görev yaptığı bir şey de yok ortada. Türkiye'yi şikayet etmeye kalkıyor. Seni kimlerin İstanbul Belediye Başkanlığına getirdiğini çok iyi biliyoruz. Sen kuyruğunu kaptırmışsın kardeşim. Kimlere hizmet ettiği belli."

Demiröz, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, gözü bu topraklarda olanlarla da mücadele edildiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmaması eleştiren Demiröz, "14 Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha iyi vaziyetteyiz. Ekonomimiz her zaman her yıl büyüyor. En çok büyüyen ekonomilerden birisi Türkiye ekonomisi. Şu anda dünyada 17'nci, satın alma paritesine göre 11'inci ülkeyiz. İngiltere 10'uncu, biz 11'inciyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin artık her alanda büyüdüğüne dikkati çeken Demiröz, ülkede ardık gemi, tank, uçak ve araçların yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti.

"Bu ülkede birlik, beraberlik olduktan sonra hiç kimse bu ülkeyi durduramaz"

Emperyalist güçlerin artık Türkiye'yi durduramayacaklarını dile getiren Demiröz, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını anlattı.

Demiröz, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'yla beraber bu ülkeye sımsıkı sarılmış, hizmet etmeye çalışıyoruz. Ey muhalefet, sizler de birlikte olun, ülkenizi sevin. Bu insanları sevin, bu insanlarla birlikte dimdik olalım. Bizi kimse deviremez. Bu ülkede birlik, beraberlik olduktan sonra hiç kimse bu ülkeyi durduramaz. Buna emin olun, buna güvenin. Benim ümidim var."

Daha refah, daha demokratik bir ülke için ekonomik şartların üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Demiröz, "Hiç merak etmeyin, 2025'te emeklimizi, çalışanımızı, ücretlimizi, asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Trend aşağı doğru gidiyor. Hiç merak etmeyin, yeter ki birlik, beraberlik içerisinde olalım. AK Parti'nin daha çok hizmet edeceği yılları var. Daha yolun yarısında bile değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Kovankaya, yeniden başkan seçildi.

Kongreye Belediye Başkanı Derya Bulut da katıldı.