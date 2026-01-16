AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Malatya'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Ak Parti'nin siyasetle hizmeti bütünleştirdiğini söyledi.

Demir, partisinin Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 yıllık iktidarları boyunca çok önemli işler yaptıklarını belirtti.

Ak Parti hükümetleri döneminde özellikle sağlık alanında hayata geçirilen projelerin insanların hayatını ciddi anlamda kolaylaştırdığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Yukardan aşağıya bakarsak biz siyaseti hizmetle bütünleştirdik. Geriye dönüp baktığımızda bize 2002 yılından önce beyaz bir kağıt verselerdi, yaşı tutanlara söylüyorum. Deselerdeki ki 'bu ülke için ne yapmamızı istersiniz veya bu ülke için hayaliniz nedir? Lütfen buraya yazar mısınız?' Bakın o günleri yaşayan biri olarak bu kış aylarında gece saat 01.00'de hasta olanların yakınları, gençleri gidip muayene olabilmek için kuyrukta bekleyenlerden biri olarak biz asla 'hasta olacaksınız, gideceksiniz muayene olacaksınız, sonra aldığınız reçete ile sokakta, caddede, mahallede herhangi bir eczaneden ilaçlarınızı alacaksınız.' Hangimiz yazabilirdik? Bakın sizi temin ediyorum hiç kimse yazamazdı bu hizmetleri."

Demir, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası sadece Malatya'ya 105 bin, deprem bölgesinde ise 450 bin konutun anahtarının teslim edildiğini hatırlatarak, "Ancak 10 yılda yapılabilir" diyenlere inat iki yılda bu hizmetlerin tamamlandığını ve bu alanda Türkiye'de 150 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştiğini aktardı.

Yapılan hizmetlere bazı kesimlerin inanmak istemediğini dile getiren Demir, "Togg otomobillerin teslimatında Gemlik'e gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mız otomobile bindi, biz önünde fotoğraf çektiriyoruz. Bize 'Gemlik'te Togg yok' dediler ve sosyal medyaya inandılar insanlar. Karadeniz'de gaz çıkarıyoruz. 'Yok Karadeniz'de gaz bulunmadı. Rusya'dan Putin'in döşediği borudan alıyoruz' dediler. Gabar'da petrol var dedik. 'Gabar petrol yok' dediler. Doğru onların açısından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi bizim yaptıklarımız onların hayallerini zorlar, doğru haklılar. Bunların yapılamayacağını düşündükleri bir ülkede yaşadıklarını düşünüyorlardı. AK Parti öncesi dönemde kalmış kafaları. Allah'ın izniyle bunları da gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ankara'da yaşanan su sıkıntısına ilişkin, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda kentin su sorununu çözdüğünü anlatan Demir, aralık ve ocak ayında su sıkıntısı yaşayan Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'DSİ suyu getirmedi' diye cevap verdiğini belirtti.

1994'te Istranca dağlarından gelen suları İstanbul'a dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Edoğan'ın getirdiğini aktaran Demir, "Bolu'dan, Düzce'den toplanan ve Melen'e akan suyu Düzce'den boğazın altından tüneller yapmak suretiyle İstanbul'a taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Dolayısıyla bunların hizmetle alakası yok. Bunlar açısından değer verilecek bir Ankaralı yok. Bunlar açısından değer verilecek bir İstanbullu yok." ifadelerini kullandı.

CHP'nin siyasetin itibarını yerle bir ettiğini, CHP denince milletin oturup düşündüğünü ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Bu milletin kaynağını rüşvetle, suiistimalle yerel yönetimi özellikle bunlarla hatırlatan durum söz konusu artık. Belediye başkanı deyince bu CHP'liler yüzünden insanlar oturup düşünüyorlar. Neticede kaybeden siyaset kurumu CHP'nin kendisine yaptığı kötülüğü bir tarafa bırakıyoruz ama her şeyden önce siyaset kurumuna büyük kötülük yaptı. Bizim işimiz CHP'nin bu pisliklerini ortaya çıkarmak değil, bizim işimiz CHP'nin bu siyasete yaptıklarını düzeltebilmek. Ne ile yapacağız, ahlaklı durarak, olağanüstü gayret göstererek yapacağız, her birimiz görevimiz ne olursa olsun birer Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcisi olarak çalışacağız."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin her zaman milletle beraber yol yürüdüğünü ve yürümeye de devam edeceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise belediyenin hizmetleri, çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaptı.

AK Parti İl Başkanı Ali Bakan da çalışmaları hakkında bilgi verdi.