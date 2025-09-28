AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş: 'Bu ülke gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz'

VAN'da düzenlenen 'AK Gençlik Van GölFest' etkinliğinde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bu ülke gençleri olarak, bu bölgenin gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olmadığı, Türkiye'nin bu meselelerle uğraşmadığı daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız" dedi.

AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından Edremit ilçesinde bulunan Gebze Su Sporları Merkezi'nde iki gün süren 'AK Gençlik Van GölFest' etkinliği düzenlendi. Dün başlayan etkinliğin ilk gününde plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları yapıldı. Flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon, yelken, jet ski gösterileri düzenlendi. Bugün de devam eden etkinlikte çeşitli spor dallarında dereceye girenlere ödüller verildi. Söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildi. Van Gölü üzerinde tekne, bot ve kanolarla çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinliğe, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, partililer ve gençler katıldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNİ PAMUKLA SARIP SARMALAYACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İbiş, "Cumhurbaşkanımız ülkenin gençlerini düşünüyor. Bugün 'Terörsüz Türkiye' süreci var. Bölgemiz yakından takip ediyor. Gençlerin umudu kırılmasın diye, özellikle bu bölgenin gençleri daha da umutla yarınlara baksın diye, bu ülkenin gençleri birbirine düşman olmasın diye, bu ülkenin gençleri kardeşliğini büyüsün diye, bu ülkenin gençleri kardeşçe yarınlara daha umutla baksın diye' en çok da gençler için 'Terörsüz Türkiye' dedi. ve Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim gençlere bırakacağımız en büyük miras 'Terörsüz Türkiye' dedi. Bizler de gençler olarak, özellikle ülkemizin gençleri olarak, bu sürece sahip çıkacağız. 'Terörsüz Türkiye' sürecini pamuklara sarıp sarmalayacağız ve bu ülke gençleri olarak, bu bölgenin gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olmadığı, Türkiye'nin bu meselelerle uğraşmadığı daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız. Bu en çok biz gençler için önemli. Çünkü bu ülkenin yarınlarına dair en çok sözü biz söyleyeceğiz. O yüzden bizler için çok önemli ve bizler de bu coşkumuzu, bu desteğimizi hep beraber göstereceğiz" diye konuştu.

'TEK İDEOLOJİLERİ VAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN KARŞITLIĞI'

İbiş, ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki ziyaretini hazmedemediğini söyleyerek, "Ana muhalefet partisi çıkıyor. Hiçbir iş yapmadıkları gibi, bir icraatta bulunmadıkları gibi, her şeyi eleştirdiği gibi, bunu da eleştiriyor. Tek karşıtlık tek ideolojileri ne biliyor musunuz? Tek bir ideolojileri var; Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Erdoğan ne yaparsa yapsın, onun karşısında olmak üzerine, bir siyaset geliştiriyor. Sen gidiyorsun Birleşmiş Milletler'e orada Türkiye adına çok güzel sözler söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı, liderimizin bölgedeki liderliğine vurgu yapıyor. Sen dönüyorsun, bunu bile eleştiriyorsun. Neden biliyor musunuz? Hazmedemiyorlar. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bu başarısını hazmedemiyorlar. Vizyonları Silivri'nin önünden konuşmak olanlar, Birleşmiş Milletler'deki Türkiye vizyonunu anlamadılar, anlamayacaklar. Onlar hırsızlık çeteleriyle, rant çeteleriyle birbirlerinin içindeki mücadelelerle uğraşa dursunlar. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'la tarih yazmaya bu gençlerle beraber devam edeceğiz inşallah. ve buradan bir kez daha ülkemizin gençleri olarak diyoruz ki, yarınlara dair umudumuz var. Yarınlara dair söyleyecek çok sözümüz var. Özellikle biz gençlerin söyleyecek çok sözü var. Biz yarınlar için üreteceğiz. Biz yarınlar için çalışacağız. Bizler Van için çalışacağız. Bizler ülkemiz için çalışacağız. Bizler dünyanın daha adil bir dünya olması için hep beraber çalışacağız" dedi.

İbiş ve beraberindekiler, etkinlikte düzenlenen çeşitli spor müsabakalarını izledi.