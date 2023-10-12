AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'dan Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerine ilişkin borçlanma dolayısıyla eleştirilerde bulundu.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haziran ayındaki meclis toplantısında, AK Parti'li meclis üyeleri karşı çıkmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e 120 ay ödemeli faizler hariç 300 milyon lira kredi çekme yetkisinin verildiğini hatırlattı.

AK Parti'li meclis üyelerinin konuyu yargıya taşıdığını anımsatan Reyhan, Büyükşehir Belediyesinin harcadığı paranın yalnızca yüzde 16,6'sıyla yatırım yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"2,5 milyar lira borcu olan Büyükşehir Belediyesinin, en az 300 milyon lira daha borçlanması kabul edilemezdi. Yargı, bu borçlanmanın yapılamayacağına dair karar verdi. Mahkeme, kredinin kullanılması halinde geri dönülmesi güç zararlar oluşabileceğini belirtti. 2023'te 4 milyar lira gibi bir bütçeye sahip Büyükşehir Belediyesinin bu kadar borçlanmayı arzu etmesini anlamlandıramıyoruz. Mart 2024'teki yerel seçimlerde AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesini kazanacağını bildiğiniz için bir enkaz devretmenin peşine mi düştünüz? Zaten 2,5 milyar lira borcunuz var. Bu borcu seçimlere kadar ne kadara çıkarmayı hedefliyorsunuz? Büyükşehir Belediyesini borçlanmaya değil, yeni yatırımlar yaparak hizmete davet ediyoruz."