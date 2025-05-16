AK Parti'den TBMM'ye 35 Maddelik Kanun Teklifi

Ak Parti, birçok düzenlemeyi içeren 35 maddelik 'Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifi, birçok kanun ve kanun hükmünde kararnamede önemli değişiklikler öngörüyor. Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uyum sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik disiplin hükümleri, belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve Yükseköğretim Kurulu üyelerinin seçilme usullerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Teklif, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı'nın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmesi nedeniyle, 'Harcırah Kanunu'na Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ibaresi eklenmesini öngörüyor. Telif ayrıca, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu', 'Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu', 'Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun', 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu', 'Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun', 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu', 'Belediye Kanunu', 'Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor.