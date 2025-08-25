AK Parti'den Özgür Özel'e Sert Tepki: 'CHP Belediyeciliği Mağdurları Üzerinden Yalan Söylüyorsunuz'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kooperatif açıklamalarına tepki gösterdi.

İnan, NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Özgür Özel, CHP belediyeciliği tarafından dolandırılan İzmirlilere özür dileyeceğinize, pişkince yalan söylüyorsunuz. 'Kimse dolandırılmadı' diyerek İzmir'deki kooperatif faciasını örtbas edemezsiniz." değerlendirmesine yer verdi.

"İnsanlardan yıllarca para toplandığı, evlerin ortada olmadığı, aynı arsaların birden fazla kişiye satıldığı, usulsüz ruhsatlarla belediyelerin göz yummasıyla projelerin şişirildiği" ifadelerini kullanan İnan, şöyle devam etti:

"Binlerce İzmirli mağdur edildi, hayat birikimleri heba oldu. 20 milyar TL'den fazla kamu zararı tespit edildi. Dolandırılan kooperatif mağdurları hala haklarını arıyor. İhalelere fesat karıştırıldı, işler kağıt üzerinde tamamlanmış gibi gösterildi. 10 bin araç kiralandı, 5 bini kayıtsız çıktı, çoğu hiç kullanılmadı. Milyonlarca liralık temsil ve ağırlama gideri faturasız şekilde kooperatiften ödetildi. Bitmeyen inşaatlara milyonlarca lira ödendi. Üstelik bütün bu usulsüzlükler, yolsuzluklar ve kamu zararları bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi arşivlerinden, kendi raporlarından ortaya çıkarıldı. Tüm bu yolsuzluklar; Sayıştay raporları, İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve bilirkişi incelemeleriyle tek tek tespit edildi."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren İnan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama siz bugün tüm İzmir'i yalancılıkla suçladınız. Mağdur olmuş, parasını kooperatiflere kaptırmış İzmirlilere 'siz dolandırılmadınız' demek, siyasi ahlaksızlığın son örneğidir. Şimdi soruyoruz sayın Özgür Özel? Belediyenin adıyla topladığınız paraların akıbeti nerede? İzmirlilerin ev sahibi olmak için size verdikleri paraları arkadaşlarınız ne yaptı? Siz bu kooperatifçilere kefil misiniz? İzmir'den koptunuz, İstanbul çetesinin esiri oldunuz. Şimdi hangi yüzle İzmirlilere 'yalancı' diyorsunuz? Siz İzmir'i yalancılıkla suçlayacak son kişisiniz. ve şunu herkes bilsin. Özgür Özel, hırsızları, bantçıları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan olarak tarihe geçmiştir."