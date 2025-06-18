AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında Toplantı Düzenlendi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında Toplantı Düzenlendi
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İlçe Başkanı Halil Etili, düzenli toplantılar yaptıklarını ve alınan kararları il yönetimine aktardıklarını açıkladı. Toplantıya İl Koordinatörü Cafer Alagöz de katıldı.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Halil Etili, yaptığı açıklamada, düzenli olarak haftalık ve aylık toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda alınan kararların il yönetimine aktarıldığını anlatan Etili, toplantıya İl Koordinatörü Cafer Alagöz'ün de katıldığını kaydetti.

Etili, "Teşkilatımızla kenetlendik, adeta yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarda bulunuyoruz. Her gün, her hafta çeşitli alanlara ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Çiftçimizi, esnafımızı, gençliğimizi dinliyoruz, dinlemeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika
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