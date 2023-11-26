AK Parti Aydın ve Denizli İl Başkanlıklarında Temayül Yoklaması Düzenlendi

AK Parti Aydın ve Denizli il başkanlıkları, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için temayül yoklaması düzenledi. Aydın'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoklamada, partililer belediye başkan adaylıkları için oy kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partinin ülkeyi yönetmeye talip olduğunu belirtti. Denizli'de ise Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde temayül yoklaması yapıldı.

Ak Parti Aydın ve Denizli il başkanlıklarınca, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için temayül yoklaması düzenlendi.

Aydın'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasında, partililer belediye başkan adaylıkları için oy kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, gazetecilere yaptığı açıklamada, partilerinin 81 ilde bugün temayül yoklamaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Ak Parti'nin gelecek yıllarda da ülkeyi yönetmeye talip olduğunu kaydeden Demiröz, "Biz Türkiye'yle özdeşleştik. İnşallah önümüzdeki yüzyılda da Türkiye'de hep beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Gökhan Ökten de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Aydın'daki tüm belediye başkanlıklarını kazanmayı istediklerini söyledi.

Denizli

AK Parti Denizli İl Başkanlığınca, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde temayül yoklaması düzenlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının demokratik bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

AK Parti'nin bu seçimleri son derece önemsediğini dile getiren Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz seçimlerden itibaren bu önümüzdeki seçimin hazırlıkları içindeyiz. Biz startı zaten başlatmıştık. Şu an görünen yüzü tezahür ediyor. Bu bir bayrak ve hizmet yarışıdır. Kardeşlerimiz arasında en ufak bir sıkıntı yaşanmaksızın çalışmalarımız sürmektedir. Türkiye geneline baktığımızda AK Parti'nin bir ve bütün olarak bu işleri yürüttüğünü ve halkımıza güven verdiğini görüyoruz. Genel manada bu birlik ve beraberliği, bu düzeni başka partilerde göremiyoruz. Kavgaların dövüşlerin olduğu, sandalyelerin havada uçuştuğu, birçok çalışmada birbirinin ayağına çelme takıldığı bu süreçler elhamdülillah bizim tarafımızdan yaşanmıyor."

Temayül yoklamasına, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de katıldı.