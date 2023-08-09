AK Parti 30 büyükşehirde araştırma yaptırdı! Oy oranındaki düşüşün 3 nedeni var

AK Parti, seçimlerde oy kaybının nedenlerine ilişkin 30 büyükşehirde araştırma yaptırdı. Yapılan araştırmada seçmenin AK Parti'den uzaklaşmasının nedenleri olarak ekonomi, Suriyeli sığınmacılar ve değişim talebi başlıkları ön plana çıktı.

14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkmasına rağmen oy oranı yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyen AK Parti, 30 büyükşehirde düşüşün nedenini belirlemek için kapsamlı bir araştırma yaptırdı.

3 BAŞLIK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinde yer verdiği araştırmaya göre; AK parti oylarındaki gerilemenin nedeni olarak 3 temel başlık ön plana çıkıyor.

Yapılan araştırmaya göre; AK parti oylarındaki gerilemenin üç başlığı şöyle:

Ekonomi Suriyeli sığınmacılar Değişim talebi

YEREL SEÇİM İÇİN İŞİ SIKI TUTACAKLAR

Öte yandan AK Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için işi sıkı tutacak. Muhalefetin yönetimindeki belediyelerin karnelerini çıkaran AK Parti, kendi belediyelerinin de karnesini çıkarıyor. Belediye başkanlarının başkanlık dönemi boyunca seçim vaatlerinin kaçını gerçekleştirdiği, sahada karşılığı olup olmadığına bakılıyor.

DOĞRU ADAYI SEÇMEN BELİRLEYECEK

Doğru adaylarla seçmenin karşısına çıkmayı hedefleyen AK Parti, doğru adayı da seçmenin belirlemesini isteyecek. Bu kapsamda 81 ilde aday olmasını istedikleri kişiler için özel ucu açık soruların olduğu anketler düzenlenecek. Her il en az 2 aday adayını genel merkeze sunacak.