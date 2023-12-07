Ahmet Davutoğlu: Yerel seçimlerde ittifak yapabiliriz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde başka partilerle iş birliğine gidebileceklerini belirtti. Davutoğlu, Saadet Partisi ile prensip kararı olduğunu ve olabilecek yerlerde ittifak yapacaklarını söyledi. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı uluslararası bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde başka partilerle iş birliğine gidebileceklerini belirterek, "Saadet Partisi ile prensip kararımız var; olabilecek yerlerde ittifak yapacağız, görüşüyoruz. Eğer bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa da her partiyle görüşürüz" dedi.

Davutoğlu, TBMM'de parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, toplumun her kesiminin ekonomik açıdan zor durumda olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde bir durgunluk görünüyor. Açıklamalara bakılırsa asgari ücret senede bir kere uygulanacak. Bu durumda asgari ücretin 17-18 binin altında olmaması lazım" dedi.

Daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden torba yasa teklifini eleştiren Davutoğlu, "Torba yasada dar gelirlileri düşünen tek bir madde yok. Torba yasa teklifinde vergi iadeleriyle ilgili Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılması karara bağlanıyor. Bu teklifte yapılan bir düzenleme ile 'kayıt dışı paraları getirin, sizden vergi almayacağım' diyor. Ne demek bu; kara para aklaması. Vergi iadeleriyle birileri zengin edilecek" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖNCELİĞİMİZ KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARMAK'

Ardından 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere değinen Davutoğlu, parti olarak seçime gireceklerini ve hazırlıklarını yaptıklarını ancak yerel seçimde başka partilerle ittifak da yapabileceklerini söyledi. Davutoğlu, bu konuda bütün partilerin aldıkları kararlara saygılı olduklarını söyleyerek, "Yerel seçimlerin doğası genel seçimlerden farklıdır. Yerel seçimlerde yerel ölçekli iş birliği yapabilir. Bir yerde iki parti anlaşabilir. Önceliğimiz kendi adaylarımızı çıkarmaktır. Kendi çalışmamızı yapıyoruz. Saadet Partisi ile prensip kararımız var; olabilecek yerlerde ittifak yapacağız, görüşüyoruz. Bir ortak komisyon da oluşturduk. Eğer bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa da her partiyle görüşürüz" diye konuştu.

Davutoğlu ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı uluslararası bir komisyon kuracaklarını kaydederek, çeşitli ülkelerin hukukçularından ve diplomatlarından oluşan bir komisyonun kurulma çalışmalarının devam ettiğini ve ortak bir deklarasyon yayımlayacaklarını belirtti.