Üye Girişi
Haberler

Ahmet Davutoğlu, Çorum'da seçim çalışmalarını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çorum'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

Davutoğlu, partisinin Çorum İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin bir yerel seçim olduğunu ve adaylara göre oy kullanılması gerektiğini söyledi.

31 Mart seçimleriyle merkezi yönetimin değişmeyeceğini belirten Davutoğlu, "Size gelip istismar ederek, 'Eğer biz kaybedersek Türkiye kaybeder' diyenlere kulak asmayın. 'Size geçen sene yetkiyi verdik, siz orada oturun, Türkiye'yi yönetin ama size bir ders vermem lazım' deyip, bir ders verin. Bu dersi bu seçmen, 1987 seçimlerinde Özal büyük başarı kazandı, 1989 yerel seçimlerinde verdi. 1991 seçimlerinde Doğru Yol ve SHP başarı kazandı, 1994 seçimlerinde Refah Partisi'ne destek verdi. Bir uyarı verelim, şiddetli bir uyarı olsun ki kendilerine çekidüzen versinler. Sizi, seçmenleri çantada keklik görmesinler. Koyun gibi muamele etmesinler seçmenlere." dedi.

Yerel seçimlerde şehrin bir kişiye emanet edildiğini dile getiren Davutoğlu, "Yerel seçimde adayların niteliklerine bakılır. Emanet edilecek kişi o şehrin kültürüne vakıf mı, şehrin tozunu, toprağını yutmuş mu, adayın geçmişi, siyasi sicili gibi konulara bakın ve ona göre tercihinizi kullanın. Biz eminiz, en iyi adaylarla halkımızın önüne çıkıyoruz. Farklı bir seçim kararı aldık. Türkiye genelinde girmek yerine belli yerlere odaklandık. Odaklandığımız yerlerden biri de Çorum." diye konuştu.

Davutoğlu, partililerden Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan adayı İsmail Barış Coşgunsu için destek istedi.

İftar programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, belediye başkan adayı Coşkunsu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu İftar Çorum Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaddar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı? Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı? İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı? Ateş Kuşları 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Ateş Kuşları yeni ölüm izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kara Ağaç Destanı yeni bölüm izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates zararlı mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 30 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 29 Mart Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title