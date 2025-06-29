Ağıralioğlu'ndan AK Parti'ye Sert Eleştiriler

Ağıralioğlu'ndan AK Parti'ye Sert Eleştiriler
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin muhalefeti yenmekle yetindiğini ve memleketin sorunlarını çözme konusunda başarısız olduğunu savundu. Ağıralioğlu, partisini destekleyen seçmenlerin gerçek problemleri çözmesini beklediğini dile getirdi.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'yi eleştirerek "Biz, sizi memleketin sorunlarını yenin diye sevdik ve destekledik. Siz, sadece muhalefeti yendiniz. Siz, CHP'yi yendiniz. Siz, CHP'yi yenmeyi sevdiniz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halk buluşması ve partisinin Konya il başkanlığının açılışı için kente geldi. Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde partililere seslenen Ağıralioğlu, AK Parti'nin memleketinin sorunlarını değil muhalefeti yenmeye çalıştığını söyledi. Ağıralioğlu, "Siz, muhafazakarlığınızın iktidarında hiçbir şeyi muhafaza edemediniz. Sadece iktidarı muhafaza ettiniz. Memleketin sorunlarını yenmeniz gerekiyordu. Biz, sizi memleketin sorunlarını yenin diye sevdik ve destekledik. Siz, sadece muhalefeti yendiniz. Siz, CHP'yi yendiniz. Siz, CHP'yi yenmeyi sevdiniz. Biz, size memleketin kadersizliğini yenin diye güvendik. Biz, size memleketin sorunlarını yenin diye destek olduk. Biz, sizi memleketin problemlerini çözün diye sevdik. Siz, sadece CHP'yi yendiniz, enflasyonu yenemediniz. CHP'yi yendiniz bir seçim, fakirliği yenemediniz. CHP'yi yendiniz, adaletsizliği yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, rüşveti yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, israfı yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, memlekette emeklinin hakkına, hukukuna halel getirdiniz. Hep CHP'yi yendiniz, memleketin sorunlarını yenemediniz. O yüzden biz, sizi yenmeye karar verdik. Sizden memleketi almaya karar verdik. Sizi sevdik, destekledik, yapın diye dualar ettik. Başaramadınız. Dualarımızı bile geri almaya karar verdik." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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