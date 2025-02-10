Adıyaman'da 94 Yerleşim Birimi Su Sorununu Çözüme Kavuracak

Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan, Sincik ve Samsat ilçelerine bağlı 41 köy 53 mezra olmak üzere toplam 94 yerleşim biriminin su sorunu çözüme kavuşuyor.

DSİ ve İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol ile önümüzdeki Mayıs ayında ilimizde birçok yerleşim birimi ve köylerimizde vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak olan Recep İçme Suyu ile ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat ilçelerimize bağlı 41 köy 53 mezra olmak üzere toplam 94 yerleşim biriminin istifade edeceği 81 kilometrelik Recep İçme Suyu Grubu Ana İsale Hattımız kullanım ömrünü tamamlamış, hatta sık sık arızalar yaşanmaktaydı. Dağlık ve sarp arazilerden geçen isale hattında arıza tespit ve onarım çalışmaları uzun sürdüğünden, özellikle yaz aylarında vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyordu. Özel İdaremiz bütçesinin yetersiz olmasından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın ve Sayın Milletvekillerimizin girişimleri, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Recep İçme Suyu Grubu Ana İsale Hattımızın yenilenmesi için DSİ yatırımları kapsamında 14.10.2020 yılında 87 milyon 120 bin TL sözleşme bedeli ile İlba ve in-se İş ortaklığında ihalesi yapılarak 02.11.2021 yılında yapım çalışmalarına başlandı" dedi.

2024 yılının sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen isale hattının yaşanan deprem felaketinden kaynaklı aksaklıklar nedeniyle 2025 yılına sarktığını belirten İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "İşin 2024 yılı fiyatlarıyla maliyeti yaklaşık 900 milyon TL olup, işin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 95 civarındadır. Değirmen 1 ve değirmen 2 kaynağından alınan içme suyu isale hattının uzunluğu 81 kilometredir. Bunun 80 kilometre 700 metresi döşenmiştir. Ayrıca bu isale hattı üzerinde 380 adet sanat yapısı ve 20 km servis yolu yapılmıştır. Bu projenin bitirilmesi ile 4 ilçe 94 yerleşim birimi faydalanacak. Bu yerleşim yerlerine yıllık 4,2 milyon m3 su verilecektir" şeklinde konuştu.

Recep İçme Suyu projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile birçok noktada içme suyu depoları inşa edildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu projenin hayata geçirilmesi ve köylerimizin su sorununun çözüme kavuşturulması için Valimiz Dr. Osman Varol'un AFAD Başkanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu 200 Milyon ödenek tahsis edilerek bu ödenekle 10 ayrı bölgede bin tonluk içme suyu deposu ve bağlantı hatları yapıldı. Bir kısım depoların yapımı tamamlandı, bir kısmının ise inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yoğun bir çalışmayla kısa sürede köylerimize yeni hatlardan sistemli su verilecektir. İçme suyu verilecek olan alanlar Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat ilçelerine bağlı 41 köy 53 mezra toplam 94 yerleşim birimidir. Ayrıca daha fazla köyün faydalanması hedeflenmektedir. Yeni isale hattına Mayıs ayında suyun verilmesi planlanıyor. İlimizde birçok yerleşim birimi ve köylerimizde vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak olan Recep İçme Suyu Projemizin hayata geçirilmesi noktasında destek ve katkıda bulunan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN