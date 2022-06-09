Adalet Komisyonu toplandı - Haberler

Adalet Komisyonu toplandı
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Umur Öztürk - Politika
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Adalet Komisyonu toplandı Adalet Komisyonu Basın Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu toplandı
ANKARA - Adalet Komisyonu Basın Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon devam etti.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika