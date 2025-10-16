Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'da İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile Bükreş'te bir araya gelerek adli iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile Bükreş'te görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz komşumuz Romanya'dayız. Romanya Adalet Bakanı Sayın Radu Marinescu'yla ikili görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki başta adli iş birliği olmak üzere her alandaki ilişkilerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu Romanya'yla iş birliğimizi ve ilişkilerimizi yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevkidaşım Sayın Radu Marinescu'ya yakın ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
