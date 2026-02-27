Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: "Türkiye artık kendisine biçilen gömleğe sığmıyor, artık yeni anayasaya ihtiyacımız var"

Adalet Bakanı Gürlek: 'Türkiye artık kendisine biçilen gömleğe sığmıyor, artık yeni anayasaya ihtiyacımız var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye artık kendisine biçilen gömleğe sığmıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye artık kendisine biçilen gömleğe sığmıyor. Artık yeni anayasaya ihtiyacımız var" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir'de AK Parti tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Gürlek, Nevşehir'in sorunlarını yakından bildiğini ve çözümü için mücadele edeceklerini söyledi. Nevşehir'in sadece bir turizm şehri olmadığını vurgulayan Gürlek, kentin aynı zamanda ticaret ve eğitim alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Gürlek, "Nevşehir'in sorunlarını yakından biliyorum. Nevşehir sadece bir turizm şehri değil; aynı zamanda bir ticaret ve eğitim şehridir. Elimizden geldiğince Kapadokya'nın tüm dünyada tanıtılması için çalışacağız. Otelci kardeşlerimle, esnaf kardeşlerimle ve onların sorunlarıyla bire bir ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.

"Kapadokya Alan Başkanlığı asli görevini yapacak"

Kapadokya Alan Başkanlığı ile ilgili turizmciler ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldığını dile getiren Gürlek, "Kapadokya Alan Başkanlığı'nın asıl görevi Nevşehir'in kültürel ve tarihi dokusunu korumaktır. Ancak vatandaşın bahçesindeki ağıl ya da çit ile uğraşmak alan başkanlığının asli görevi değildir. Bu konuda bir yasa tasarısı var. İnşallah bu yasa tasarısını en kısa sürede Meclis'ten geçireceğiz. Alan başkanlığı asli görevini yapacak" diye konuştu.

Acıgöl ilçesine de müjde veren Gürlek, ilçeye yeni bir adalet sarayı yapılacağını açıkladı.

"Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Bakan Gürlek, "Türkiye artık kendisine biçilen gömleğe sığmıyor. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Terörsüz Türkiye sürecini biliyorsunuz. Şu anda bunun meyvelerini toplamaya başladık. İnşallah bu süreç tamamen başarıya ulaşacak ve Türkiye bölgede liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü bir rol model olacaktır" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Gürlek, "Biz bir ve beraber oldukça, kardeşlik hukukuna riayet ettikçe kimse bizi mücadelemizde yenemez, kimse bizi engelleyemez" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Günler sonra evine geldi, paylaşımını yaptı
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu