Bakan Gürlek: Sivil anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri Valiliği'nin ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Gürlek, "Kayseri; kültürün, ticaretin, ilmin, gastronominin merkezi. İnşallah günden güne de ön plana çıkıyor ticaretiyle, sanayisiyle, dünyada tanınırlığıyla. Sizde de Kapadokya gibi balon uçuşları başladı, Erciyes'imiz var" dedi. Başkan Büyükkılıç ise Kayseri'nin Türkiye'nin önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kayseri; güvenli yapısı, güçlü ekonomik altyapısı, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan kültürel kimliği ve yükselen turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanları da şehrimizin uluslararası alandaki değerini artırıyor" diye konuştu. Bakan Gürlek ayrıca dünyanın en iyi 25 kayak tesisi arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili Başkan Büyükkılıç'tan bilgi aldı. Ziyaret, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in valilik şeref defterini imzalaması ile son buldu.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı