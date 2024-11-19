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Abhazya Lideri Aslan Bzhania Görevinden İstifa Etti

Abhazya Lideri Aslan Bzhania Görevinden İstifa Etti
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Abhazya lideri Aslan Bzhania, Rusya ile yapılan yatırım anlaşmasına karşı protestolar sonrası görevinden istifa etti. Protestoların ardından muhalefet ile müzakereler gerçekleştiren Bzhania, istikrarı sağlamak amacıyla istifasını sundu.

Abhazya lideri Aslan Bzhania, Rusya ile yapılan yatırım anlaşmasına karşı protestoların ardından görevinden istifa etti.

Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da Rusya ile 30 Ekim'de imzalanan yatırım anlaşması istifa getirdi. Abhazya lideri Aslan Bzhania muhalefetle saatler süren müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, "İstikrarı ve anayasal düzeni sağlamak amacıyla görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Bzhania'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, iktidar ve muhalefetin Sohum'daki parlamentoyu basan protestocuların dağılması konusunda anlaştığı, protestocuların hükümet binalarını terk etmeyi reddetmeleri halinde Bzhania'nın istifa teklifini geri çekeceği belirtildi.

Abhazya'daki karışıklık

Bölgede geçtiğimiz cuma günü muhalefet önderliğindeki çok sayıda protestocu, Rusya ile yapılan yatırım anlaşmasının milletvekillerinin onayına sunulacağı parlamentosu önünde toplanmıştı. Güvenlik güçlerinin önlemlerine rağmen parlamentoya girmek isteyen protestocular demir korkulukları yıkmaya çalışmış, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuş, parlamento önünde tansiyonun yükselmesi üzerine yatırım anlaşmasının oylanacağı oturum ertelenmişti. Ancak protestocular tüm engellemelere rağmen parlamento binasını basmıştı. Anlaşmanın geri çekilmesini, Bzhania'nın istifasını isteyen muhalifler, parlamento binası ve hükümet binalarında protestolarını sürdürürken, bazı köprüleri de trafiğe kapatmıştı.

Bzhania'nın istifası için tek şartı, protestocuların parlamento binasını terk etmesiydi.

Tepki çeken anlaşma

Anlaşma Rus şirketlerin Abhazya'da "çok işlevli kompleksler" inşa etmesini öngörüyor. Muhalifler ise Rus şirketlerin bölge dışından işçi getirme hakkına sahip olmasıyla yerel iş gücünün dışarıda bırakıldığını belirtirken, ayrıca anlaşmaya birlikte Rusların Abhazya'da mülk edinmesinin önünün açıldığını, bunun da yerel kontrolü zayıflatacağını savunuyor. Protestocular, Abhazya'nın Rusya ile yakın ilişkilerine karşı olmadıklarını, ancak Bzhania'nın bu ilişkileri kendi amaçları doğrultusunda ve rejimini güçlendirmek için kullanmaya çalıştığını savunuyordu.

Bölgedeki durum

Abhazya, 1995 yılında Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, 2008 yılında Rusya tarafından tanınmıştı. Türkiye dahil çoğu ülke ise Abhazya'yı hala Gürcistan toprağı olarak tanıyor. Ancak Abhazya ekonomisi neredeyse tamamen Rusya'ya bağımlı. Kamu yöneticilerinin maaşları ve bölge sakinlerine yapılan sosyal ödemeler Moskova tarafından ödeniyor. - SOHUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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