ABD ve Vietnam'tan Ticaret Anlaşması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile Vietnam'ın iki ülke arasında "karşılıklı, adil ve dengeli" ticaret üzerine anlaştığı ve ABD'nin Vietnam mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 20'de tutacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılma üzere geldiği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Trump, başkent Kuala Lumpur'da zirve kapsamında ülke liderleriyle bir araya gelirken, Washington D.C'den açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Vietnam'ın ticaret anlaşmasına vardığı belirtildi. Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri ile Vietnam, ikili ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla 'Karşılıklı, Adil ve Dengeli Ticaret Anlaşması Çerçevesi' üzerinde anlaşmışlardır. Bu çerçeve, her iki ülkenin ihracatçılarına birbirlerinin pazarlarına eşi benzeri görülmemiş erişim sağlayacaktır. Karşılıklı, Adil ve Dengeli Ticaret Anlaşması, 2001 yılında yürürlüğe giren 2000 yılında imzalanan ABD-Vietnam İkili Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden ekonomik ilişkilerimizi temel alacaktır" denildi.

Anlaşmaya göre, ABD, 2 Nisan 2025 tarihli Başkanlık Emri'nde belirtilen karşılıklı gümrük vergilerini Vietnam menşeli mallar için yüzde 20'de tutacak. Ayrıca 5 Eylül 2025 tarihli Başkanlık Emri'nde yer alan ve Uyumlu Ortaklar için Potansiyel Tarife Ayarlamaları listesinde belirtilen ürünleri, yüzde 0 karşılıklı gümrük vergisi oranı ile muamele görecek şekilde belirleyecek.

Beyaz Saray açıklamasında, "Vietnam Havayolları, Boeing'den 8 milyar doların üzerinde değere sahip 50 uçak satın almayı kabul etti. Vietnamlı şirketler, ABD'li şirketlerle toplam değeri 2,9 milyar doların üzerinde olan ABD tarım ürünlerini satın almak üzere 20 adet mutabakat zaptı imzaladı" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON