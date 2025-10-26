Haberler

ABD ve Çin Ticaret Anlaşmasında Mutabakata Vardı

Güncelleme:
ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda bir ticaret anlaşması çerçevesi üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Anlaşmanın, Çin'in ihracat kontrollerini ertelemesi ve ABD'nin gümrük vergilerini önlemesi bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile Malezya'da yapılan görüşmenin ardından, bir ticaret anlaşması çerçevesi üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı.

ABD ile Çin arasında 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Malezya'da sıcak saatler yaşandı. ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer zirvenin gerçekleştirildiği başkent Kuala Lumpur'da Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile bir araya geldi. Bessent görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerle bir ticaret anlaşması çerçevesi üzerinde anlaştıklarını belirtti. Bessent, "Bence liderlerin Perşembe günü tartışması için çok başarılı bir çerçeveye sahibiz" dedi.

Amerikan medyasına konuşan ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent, anlaşmanın "Çin'in nadir toprak mineralleri ve mıknatıslar üzerindeki genişletilmiş ihracat kontrollerini erteleyeceğini" ve "ABD Başkanı Donald Trump tarafından tehdit edilen Çin mallarına uygulanacak yeni yüzde 100 gümrük vergisini önleyeceğini" öngördüğünü belirtti.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye değinen Bessent, iki liderin Amerikan çiftçilerinden soya ve tarım ürünleri alımı, daha dengeli ticaret ve ABD'nin Çin mallarına uyguladığı yüzde 20'lik gümrük vergisinin temelini oluşturan fentanil krizinin çözümü konularını görüşeceklerini söyledi.

"ABD'nin tutumu sertti"

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise her iki tarafın da bir "ön mutabakata" vardığını ve bundan sonra kendi iç onay süreçlerinden geçeceklerini belirtti. Li, "ABD'nin tutumu sertti. Çok yoğun görüşmeler yaptık. Bu endişeleri ele almak için çözümler ve düzenlemeler araştırırken yapıcı bir diyalog yürüttük" ifadelerini kullandı.

Trump, ASEAN Zirvesi için Malezya'da bulunan ABD Başkanı Trump'ın 30 Ekim'de Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor. - KUALA LUMPUR

