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ABD ve Çin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldı

ABD ve Çin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldı
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Çinli yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "yoğun" görüşmelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma konusunda anlaştığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Çinli yetkililerle hafta sonu gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li Bakan Bessent Cenevre'de yaptığı açıklamada, "yoğun" görüşmelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma konusunda anlaştığını bildirdi.

Bessent'ın açıklamasının ardından Çin Ticaret Bakanlığı da 2 Nisan'dan bu yana ABD'ye karşı uygulanan "tüm misilleme gümrük vergilerinin" askıya alındığını doğruladı.

ABD VERGİLERİ YÜZDE 30'A İNDİRECEK

Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak bildiriye göre, ABD 14 Mayıs'a kadar Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini geçici olarak yüzde 145'ten yüzde 30'a indirecek. Çin ise ABD ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek. Ayrıca taraflar, ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından yürütülecek bir "mekanizma" kurulması konusunda da mutabakata vardı.

Bildiride, "Bu görüşmeler dönüşümlü olarak Çin'de, ABD'de ya da tarafların anlaşması halinde üçüncü bir ülkede gerçekleştirilebilir. Gerek görüldüğünde taraflar, ilgili ekonomik ve ticari konular hakkında çalışma düzeyinde istişareler de yapabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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