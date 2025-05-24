ABD, Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı: Genel Lisans 25 Yürürlükte

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu yaptırımların kaldırılması planı kapsamında Suriye'ye yönelik Genel Lisans 25'i (GL 25) yürürlüğe koydu. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklı işlemleri büyük ölçüde serbest bırakarak, ülkeye yönelik yaptırımları fiilen kaldırdı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın söz verdiği gibi, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Suriye'ye yeni yatırımları teşvik eden adımları uygulamaya başladı. Suriye'nin barış, istikrar ve refah yolunda ilerlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezar Yasası'na muafiyet ve yeni yatırımlar

GL 25'in yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı da, 2020 yılında yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımladı. Söz konusu muafiyet, ABD'nin müttefiklerinin ve bölge ülkelerinin Suriye ile yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmesini amaçlıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerinde faaliyetler serbest bırakılırken, ülkeye yeni yatırımların önü açıldı. Ayrıca Suriye'ye finansal ve teknik hizmetlerin sağlanmasına, petrol ve petrol ürünleriyle ilgili işlemlere ve Suriye'nin yeni hükümetiyle ticari işbirliğine izin verildi.

Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye açık kapı yok

GL 25, eski Beşar Esad rejimine ve insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen kişi ve gruplara herhangi bir rahatlama sağlamazken, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi Esad rejiminin geçmişteki destekçilerine yönelik işlemler lisans kapsamında dışarıda bırakıldı.

Hazine Bakanlığı, GL 25'in ABD'nin dış politika hedefleri doğrultusunda Suriye'nin finans sistemi, altyapısı ve genel ekonomik yapısını yeniden inşa etmeyi amaçladığını belirtti. Açıklamada ayrıca, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından Suriye Ticaret Bankası için ABD finans kuruluşlarına muhabir hesap açma izni verildiği ifade edildi.

Yeni bir başlangıç mesajı

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin kendi halkına uyguladığı şiddetin ve terör desteklerinin sona erdiği belirtilerek, "Suriye halkı için yeni bir sayfa açılıyor" denildi. Açıklamada, ABD'nin, Suriye'nin dini ve etnik azınlıkları koruyan, terör gruplarına geçit vermeyen, istikrarlı ve birleşik bir ülke olmasını desteklediği vurgulandı.

ABD yönetimi, sahadaki gelişmeleri ve yeni hükümetin eylemlerini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti. - WASHINGTON