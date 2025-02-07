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ABD, Maduro'nun Uçağına Yaptırımlar Nedeniyle El Koydu

ABD, Maduro'nun Uçağına Yaptırımlar Nedeniyle El Koydu
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ait bir uçağa, yaptırımların ihlal edilmesi nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde el koydu. Bakan Rubio, bu durumun Maduro rejiminin yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutulma kararlılıklarının bir örneği olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa "yaptırımların ihlal edildiği" gerekçesiyle Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduklarını duyurdu.

ABD hükümeti, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Dominik Cumhuriyeti ziyareti sırasında ülkedeki Venezuela hükümetine ait bir uçağa el koydu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa yaptırımların ihlal edildiği gerekçesiyle el koyulduğu belirtildi. ABD yaptırımlarının ve ihracat kontrollerinin ihlal edilmesi ile kara para aklama nedeniyle hukuki müsadere davası açmak için bir temel olduğuna karar verildiği ifade edildi. Venezuela'ya ait Dassault Falcon 200 uçağının Maduro hükümetindeki üst düzey yetkililer tarafından Yunanistan, Türkiye, Rusya, Nikaragua ve Küba seyahatlerinde kullanıldığı aktarıldı.

"ABD yaptırımlarından kaçınılmasına yönelik her türlü plana karşı koymaya devam edeceğiz"

Resmi ziyaret çerçevesinde Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisinin uçağa resmen el koyulmasına ilişkin belgelerin imzalandığı sırada başkent Santo Domingo'daki La Isabela Uluslararası Havaalanı'ndaydı. Bakan Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yaptırımlarından ve kara para aklamadan kaçınmak için kullanılan bu Venezuela uçağına el koyulması, gayri meşru Maduro rejimini yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutma kararlılığımızın güçlü bir örneğidir. Dominik Cumhuriyeti ve bölgesel ortaklarımızla birlikte ABD yaptırımlarından kaçınılmasına yönelik her türlü plana karşı koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD geçtiğimiz Eylül ayında yine Dominik Cumhuriyeti'nde Venezuela hükümetine ait bir uçağa el koymuştu.

Venezuela-ABD gerilimi

Maduro'nun Temmuz 2024 seçimlerindeki zaferi, muhalefet, uluslararası gözlemciler ve ABD de dahil olmak üzere çok sayıda ülke tarafından reddediliyor. Maduro hükümeti, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarına tepki gösterirken, bunların Venezuela'yı çökertmek için tasarlanmış "ekonomik savaş" anlamına gelen gayrimeşru önlemler olduğunu belirtiyor. - SANTO DOMINGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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