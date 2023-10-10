ABD'li Senatörler İran'ın serbest bırakılan döviz kaynağının dondurulmasını istedi

ABD'li bir grup Cumhuriyetçi Senatör, Tahran ile Washington arasındaki tutuklu takası kapsamında İran'ın serbest bırakılan yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz kaynağının yeniden dondurulması çağrısı yaptı.

NEW ABD'li bir grup Cumhuriyetçi Senatör, Tahran ile Washington arasındaki tutuklu takası kapsamında İran'ın serbest bırakılan yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz kaynağının yeniden dondurulması çağrısı yaptı.

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi Marsha Blackburn'ün liderliğinde 20 Senatör, ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, eylülde Güney Kore hesaplarından serbest bırakılan ve Katar'daki bankalarda İran'a ait hesaplara aktarılan yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz kaynağının yeniden dondurulmasını istedi.

İsrail'e desteklerini vurgulayan Senatörler, İran'ın "teröre en fazla destek veren devlet" olduğunu savunarak, Wall Street Journal gazetesinin "İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yönelik saldırıları planlamak için Hamas'la çalıştığı" iddiasına yer verdi.

Senatörler, söz konusu paranın "İran veya Hamas'ın İsrail'e karşı çabalarını ilerletmek için kullanabilecekleri" yönünde önemli bir risk olduğunu ileri sürerek, 6 milyar doların İran ekonomisine girmesinin "rejimin terörü desteklemek için daha fazla fon ayırmasına imkan tanıdığı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından İran'ın bu fonlarına erişimin kısıtlanmasını talep eden Senatörler, ayrıca Tahran'ın en ağır yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de dün Biden yönetimini söz konusu fonları yeniden dondurmaya çağırmıştı.

ABD-İran tutuklu takası

ABD ve İran, 10 Ağustos'ta ABD'de tutuklanan 5 İran vatandaşı ile İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının takası ve İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol gelirine erişimi konusunda anlaşmıştı.

Katar ve Umman'ın aracılığında varılan anlaşma kapsamında söz konusu kişiler, 18 Eylül'de yaklaşık 6 milyar doların Katar'daki bankalarda İran'a ait 6 hesaba aktarılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

ABD yönetimi, Katar'ın kontrolündeki kaynaklar için yalnızca gıda ve ilaç gibi insani ihtiyaçlar için kullanılması şartı getirmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.