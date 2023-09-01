ABD Kongresi'ne yapılan saldırıda Proud Boys lideri 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de yapılan saldırı ile ilgili bir dava, verilen en ağır mahkumiyet cezalarından biri ile sonuçlandı. Saldırıdaki rolü nedeniyle aşırı sağcı Proud Boys'un lideri Joe Biggs, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Biggs ile yargılanan ve 15 yıl hapis cezası alan Zachary Rehl de duruşmada ağladı.

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de yapılan saldırı ile ilgili bir dava, verilen en ağır mahkumiyet cezalarından biri ile sonuçlandı.

Saldırıdaki rolü nedeniyle aşırı sağcı Proud Boys'un lideri Joe Biggs, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Biggs ile yargılanan ve 15 yıl hapis cezası alan Zachary Rehl de duruşmada ağladı.

Savcılar, Joe Biggs'in saldırının "kışkırtıcısı" olduğunu iddia ediyordu.

38 yaşındaki Biggs ABD ordusunda görev yapmış bir gaziydi.

Biggs yargılandığı duruşmada bazı hareketlerinden pişmanlık duyduğunu kabul etti.

Savcılar Proud Boys'un lideri için 33 yıl hapis cezası istiyordu.

Aynı grubun Philadelphia şubesinin lideri olan Zachary Rehl de benzer suçlamalarla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rehl, Kongre baskını sırasında bina dışındaki polislere kimyasal bir madde sıkarken görüntülenmişti.

Biggs ve Rehl Mayıs ayında sonuçlanan davada, tehdit, kolluk kuvvetlerine müdahale, devlet kurumlarına karşı isyan girişimi gibi bir dizi suçtan mahkum oldu.

İkili perşembe günü alacakları hapis cezasının okunması için mahkemeye çıkarıldı.

Son duruşmada savcılar, Biggs'in isyan sırasında “komutasındaki grupları yönlendirmek için askeri deneyimini kullandığını" kaydetti.

Savcılık aynı açıklamada, Biggs’in Proud Boys hareketini, “’vatanseverlerin' yönetimi zorla geri alacağı ikinci bir Amerikan devrimi" olarak lanse ettiğini kayda geçirdi.

Mahkemede gözyaşları döken Biggs, neden olduğu şeylerden dolayı özür diledi ve isyan günü kalabalık tarafından "baştan çıkarıldığını" savundu.

Biggs, “Sadece kabalıkla yürüdüm. Olabileceklere karşı merakım, sağduyumun önüne geçti” şeklinde konuştu.

Terörist olmadığını söyleyen Biggs, "Cezalandırılmam gerektiğini biliyorum ve bunu anlıyorum" ifadelerini de kullandı.

2020 yılında yapılan seçimlerde usulsüzlük karıştığı yönündeki asılsız ve doğru olmayan iddiaları ortaya atan Başkan Donald Trump'ın çağrısıyla başkent Washington DC'de binlerce kişi toplanmıştı.

Trump, Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" demişti.

Daha sonra kalabalıktan bir grup, güvenlik bariyerlerini aşarak, Kongre binasına saldırdı.

6 Ocak 2021’de gerçekleşen bu olayda Proud Boys grubunun 100’den fazla üyesi yer aldı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor.

Mahkemeye sunulan önemli deliller arasında, telefon mesajları, sosyal medya paylaşımları ve videolar yer aldı.

Savcılık bunların, 2020 seçimlerinin onaylanmasını engellemek için yapılan planlı bir eylemin kanıtları olduğunu savundu.

Mahkemeye sunulan paylaşımlardan birinde, Proud Boys grubu liderlerinden Enrique Tarrio, Biden’a hitaben, “Bilmelisin ki Amerikan halkı seninle savaşacak. Trump yoksa, barış yoktur” tehdidini dile getiriyor.

Bu grup, iç savaş, idam mangası ve hainler ifadeleri içeren paylaşımlar da yaptı.