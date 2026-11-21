ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yurt dışındaki petrol satışlarının gerçekleştirilmesi ve bu satışlardan elde edilen gelirlerin tahsil edilmesinde rol oynayan 4 İran vatandaşının yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD yönetimi, Tahran rejimini hedef alan "Ekonomik Tecrit Operasyonu"nun kapsamını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yurt dışındaki petrol satışlarının gerçekleştirilmesi ve bu satışlardan elde edilen gelirlerin tahsil edilmesinde rol oynayan 4 İran vatandaşının yaptırım listesine eklendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle İran'ın petrol satışlarının durma noktasına geldiği belirtilerek, "Böyle bir ortamda rejim, petrol satış aracılarından milyarlarca dolarlık alacağını tahsil etmeye çalışıyor. Bu aracıların birçoğu yolsuzluk yaparak petrol gelirlerini kişisel çıkarları için alıkoyuyor" denildi.

Yaptırım uygulanan isimlerin rejimle bağlantıları dikkat çekti

Yaptırım uygulanan isimler arasında İran'ın yurt dışı petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri kazandırma faaliyetlerini yöneten eski İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat subayı Muhammed Cevad Bavand ile aynı ağın parçası olan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj'ın kardeşi Majid Taj'ın yer aldığı belirtildi. Yaptırım listesine eklenen bir diğer ismin ise Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgenerali Muhsin Servati'nin oğlu Muhammed Hüseyin Servati olduğu aktarıldı. Servati'nin, İran petrolünün Çin'deki "çaydanlık" olarak adlandırılan küçük ölçekli bağımsız petrol rafinerilerine teslim edilmesine aracılık eden şirketlerde yöneticilik yaptığı kaydedildi. Yaptırım uygulanan dördüncü kişinin ise halihazırda yaptırım listesinde bulunan Mahan Air'in Üst Yöneticisi (CEO) Hamid Arabnejad'ın oğlu Mojtaba Arabnejad olduğu bildirildi. Mojtaba Arabnejad'ın Mahan Air için uçak parçalarının satın alınmasında rol oynadığı ve İran rejimi adına yönettiği petrol satışlarından elde edilen gelirlerin havayolu şirketini finanse etmek için kullanıldığı belirtildi.

Varlıkları dondurulacak

Yeni yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'de bulunan mal varlıklarının dondurulacağı, ABD'li kişi ve kuruluşların bu isimlerle veya kontrol ettikleri kuruluşlarla işlem yapmasının yasaklanacağı bildirildi.

Bessent: "Gemi batıyor"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sıradan İranlılar ekmek ve yakıt kıtlığı çekerken, İran'ın zalim rejimi kendi çıkarlarını vatandaşlarının önüne koymaktan vazgeçmiyor. Rejim deniz yoluyla petrol tedarikinin sonuna geldi ve sattığı petrolün gelirini bir daha göremeyebilir. Gemi batıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı