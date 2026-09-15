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ABD Hazine Bakanı Bessent, Kongre’de ifade verdiği sırada protesto edildi

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ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD Kongresi’nde vereceği ifade öncesinde ve komitede açılış konuşmasını yaptığı sırada ABD’nin İran ve Küba’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle defalarca protesto edildi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD Kongresi'nde vereceği ifade öncesinde ve komitede açılış konuşmasını yaptığı sırada ABD'nin İran ve Küba'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle defalarca protesto edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne vereceği ifade öncesinde ve komitede açılış konuşmasını yaptığı sırada ABD'nin İran ve Küba'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle protestoların hedefi oldu.

Bessent'in "Hazinenin, Uluslararası Finansal Sistemin Durumuna İlişkin Yıllık İfadesi" başlıklı oturum için salona girişi öncesinde bir kadın gösterici, "Yaptırımları durdurun. Yaptırımlar İran ve Küba'da insanların ölümüne neden oluyor. Yaptırımlara son verin. Savaşa son verin" şeklinde bağırdı.

Bessent'in konuşması protestolarla bölündü

Bessent'in yükselen tahvil gelirleri, ABD'nin borcu, İran savaşı ve artan hayat pahalılığı gibi meselelere ilişkin zorlu sorularla karşı karşıya kaldığı Kongre oturumu sırasında da protestolar yaşandı. Bessent'in açılış konuşmasını yaptığı sırada bir kadın protestocu oturumu bölerek, "İran'a yaptırımları durdurun, sivilleri öldürüyorsunuz" ifadelerini haykırdı.

Kısa süre sonra başka bir kadın protestocu elinde "ABD yaptırımları Kübalıları öldürüyor" yazılı bir pankart kaldırarak yaptırımların sivillerin, kadınların ve çocukların ölümüne neden olduğunu söyledi. Protestocunun güvenlik tarafından salondan çıkarılırken, "Katilsiniz" diye bağırdığı duyuldu.

Hemen ardından "İran'da savaşa hayır" yazılı bir pankart taşıyan iki gösterici de art arda savaş karşıtı sloganlar attıktan sonra salondan uzaklaştırıldı.

"ABD, artık İran tehdidini yönetmekle yetinmiyor, bu tehdidi ortadan kaldırıyor"

Oturum sırasında Bessent, İran savaşı ve yaptırımlara ilişkin olarak, "Ekonomimizin gücü, İran'a ve ona destek verenlere tarihin en büyük tecrit kampanyasını düzenleme imkanı verdi" ifadelerini kullandı. Bessent, "ABD, artık İran tehdidini yönetmekle yetinmiyor, bu tehdidi ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

BAE İran ile ticareti kesti

Bessent ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran ile finansal işlemleri ve ticareti sonlandırma kararı aldığını da belirterek, "Yardımcılarımdan biri kısa süre önce oradaydı ve finans sistemlerinin tüm mensuplarıyla çok iyi bir görüşme yaptı" dedi.

Bessent Çin Başbakan Yardımcısı He ile görüşecek

Çin ile temaslara da değinen Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile hafta sonu görüşeceğini ve görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki zirve öncesinde Çin'in İran'la finansal bağlarının ele alınacağını açıkladı. Bessent, "Çin'in Tahran'la finansal bağlantıları konusundaki görüşmelerin devamını, Başkan Trump ve Devlet Başkanı Xi Jinping gerçekleştirecek" dedi.

"İstedikleri zaman durabilirler"

Oturumda yapay zeka alanındaki teknolojik ilerlemenin kontrol altına alınması konusunda bir soruya Bessent, "Bu konuda en iyi güvence, şirketlerin sorumlu tutulacak olmasıdır" dedi.

Yapay zeka alanında güvenlik gerekçesiyle yavaşlama çağrısı yapılırken şirketlerin hukuki sorumluluktan muafiyet istememeleri gerektiğini vurgulayan Bessent, "İstedikleri zaman durabilirler" dedi.

"Hazinede bunun üzerinde uzunca bir süredir çalışıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki seçimleri Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde her Amerikalı yetişkine 5 bin dolar ödenmesi konusuna da değinen Bessent, planın iyi bir fikir olduğunu ancak nasıl finanse edileceğinin henüz açıklanamayacağını söyledi. Bessent, "Bu konu üzerinde şu anda çalışılıyor. Hazinede bunun üzerinde uzunca bir süredir çalışıyoruz" dedi.

5 bin dolarlık ödemenin ABD'nin 40 trilyon doları aşan borcunu artırmadan yapılabileceğini savunan Hazine Bakanı, bu adım için Kongre'nin yetkilendirmesine ihtiyaç duyulması halinde ise Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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