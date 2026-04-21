ABD'den, İran'a yönelik yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, İran adına silah temin edilmesine veya taşınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 8 şahıs, 4 şirket ve 2 uçağın yaptırım listesine alındığını duyurdu. Yaptırımların gerekçeleri, İran adına silah temini, silah ve bileşenlerini taşıma faaliyetleri ve İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarıyla bağlantılar olarak açıklandı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararının İran'a karşı yürütülen "Ekonomik Öfke" operasyonu çerçevesinde olduğu ifade edilerek, "ABD, İran'ın balistik füze envanterini azaltmaya devam ederken, rejim üretim kapasitesini yeniden oluşturmanın yollarını arıyor" denildi.

Açıklamada, "İran, ABD ve müttefiklerini, bölgedeki enerji altyapısı da dahil olmak üzere hedef almak için giderek daha fazla Shahed tipi tek yönlü saldırı insansız hava araçlarına başvurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında, "İran rejimi, küresel enerji piyasalarını şantaj yoluyla etkilemek ve sivilleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla ayrım gözetmeksizin hedef alması nedeniyle hesap vermelidir. Hazine Bakanlığı, Başkan Trump liderliğinde 'Ekonomik Öfke' kapsamında para akışını izlemeye ve İran rejiminin sorumsuz eylemlerini ve buna imkan sağlayanları hedef almaya devam edecektir" dedi.

Yeni yaptırımlar, ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağı konusunda soru işaretlerinin sürdüğü bir dönemde geldi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı