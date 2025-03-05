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Arap Birliği'nin planına ABD çok sert çıktı: Trump vizyonunun arkasında duruyor

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Arap Birliği Zirvesi'nde liderler tarafından kabul edilen taslak Gazze planının bölgenin "yaşanmaz durumda olduğu" gerçeğini göz ardı ettiği belirtilerek, "Başkan Trump, Gazze'yi Hamas'tan arındırılmış bir şekilde yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyor" denildi.

Gazze'de 200 bin yeni konut inşasını öngören planın taslağının Arap Birliği Zirvesi'nde liderler tarafından kabul edilmesine ABD'den tepki geldi.

"GAZZE ŞU ANDA YAŞANMAZ DURUMDA"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, İsrail basınına yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu planın " Gazze'nin şu anda yaşanmaz durumda olduğu ve sakinlerinin enkaz ve patlamamış mühimmatlarla dolu bir bölgede insanca yaşayamayacağı gerçeğini ele almadığını" savundu.

"ARAP ÜLKELERİ İLE MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

"Başkan Trump, Gazze'yi Hamas'tan arındırılmış bir şekilde yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyor" diyen Hughes, Arap ülkeleri ile müzakereye açık olduklarını belirterek, "Bölgeye barış ve refah getirmek için temasları sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ'NDE KABUL EDİLMİŞTİ

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılan liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Gazze planına alternatif bir teklif üzerinde anlaşmıştı. "Mısır planı" olarak adlandırılan ve Gazze Şeridi'nin Filistinlileri topraklarından etmeden yeniden inşasını öngören planın ilk aşamasında, Gazze'de önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti. Daha önce Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını ve Gazze'nin yapılacak gayrimenkul yatırımlarıyla bir turizm merkezine dönüştürülmesini öneren Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin alternatif Gazze planı hakkındaki yorumu merak konusu olmuştu.

Arap Birliği'nin planına ABD çok sert çıktı: Trump vizyonunun arkasında duruyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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