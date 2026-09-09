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ABD Başkanı Trump, Kanada menşeli ürünlerin kamu ihalelerinden çıkarılması talimatı verdiğini duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Amerikan çiftçilerine ve şirketlerine adil ticaret imkanları sunmadığı gerekçesiyle Kanada menşeli ürünlerin kamu ihalelerinden çıkarılması talimatı verdiğini duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan çiftçilerine ve şirketlerine adil ticaret imkanları sunmadığı gerekçesiyle Kanada menşeli ürünlerin kamu ihalelerinden çıkarılması talimatı verdiğini duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir kez daha Kanada'yı hedef aldı. Kanada'nın Amerikan çiftçilerine ve şirketlerine adil ticaret imkanları sunmadığını öne süren Trump, "Herkes biliyor ki Kanada, harika süt üreticilerimizin kendi pazarına satış yapmasına izin vermiyor ve Kanada'nın otomobil üretmesinin tek nedeni, diğer başkanlar görevdeyken yapılan feci ticaret anlaşmalarıdır" dedi. Kanada'nın yıllardır ABD'yi "kazıkladığını" söyleyen Trump, "Ancak pek çok kişinin fark etmediği şey, Kanada hükümetinin, eyaletleri de dahil olmak üzere Amerikan küçük işletmelerinin ve şirketlerinin kendi kamu ihalelerine girmesini yasaklamış olmasıdır. Üstelik bu durum, Kanada'nın bizim eyaletlerimiz de dahil devasa Amerikan kamu ihalelerine erişim sağlamasına rağmen böyledir" eleştirisinde bulundu.

"Karşılıklılık yoksa erişim de yok"

Trump, bu durumu "karşılıklılık" ilkesine aykırı bir "Kanada ticaret dolandırıcılığı" olarak niteleyerek, "Bundan böyle, 'karşılıklılık' yoksa, erişim de yok!" dedi. Trump, Amerikan çiftçileri ve şirketleri için "karşılıklılık" tam olarak sağlanana kadar Kanada menşeli ürünlerin Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) ihale programlarından çıkarılması için GSA ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) talimat verdiğini ifade etti. Söz konusu ihale programlarının yıllık ticari hacminin 50 milyar doları aştığını hatırlatan Trump, ülkesinin maruz kaldığı adaletsizlik konusunda önceki ABD Başkanı Joe Biden'ı suçladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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