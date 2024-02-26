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ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek

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ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimleri yaklaşırken, göç sorunu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Biden ve Trump, bu hafta ABD-Meksika sınırında bulunan farklı bölgeleri ziyaret edecek.

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, bu hafta aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek.

ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede göç sorunu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, bu hafta aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek.

ABD basınına açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın perşembe günü Texas eyaletinde yer alan Brownsville'yi ziyaret edeceğini aktararak, Biden'ın ziyareti çerçevesinde ABD Sınır Devriyesi personelleri, kolluk kuvvetleri ve yerel liderlerle görüşeceğini söyledi.

Trump'ın seçim kampanyasında yer alan bir yetkili ise Trump'ın da aynı gün Texas eyaletinde yer Eagle Pass'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Reuters/Ipsos'un son anketine göre, Biden'ı onaylayanların oranı yüzde 38'e düşerken, ankete katılanların yüzde 17'si göç konusunu ABD'nin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak görüyor. Bu oran geçtiğimiz sene aralık ayında yüzde 11 olarak çıkmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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