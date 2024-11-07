Biden'dan seçim sonrası ilk açıklama: Halkın iradesi her zaman galip gelir

Mevcut ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerinde hezimete uğradı.

ABD Başkanı Joe Biden da seçim sonuçları sonrasında ilk kez bugün açıklamalarda bulundu.Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Biden, seçim sonuçlarına ilişkin "Amerikalıların yaptığı tercihi kabul etmek zorundayız" dedi.

Halkın iradesinin her zaman galip geleceğini belirten Biden, "20 Ocak'ta ABD'de iktidar barışçıl bir şekilde değişecektir. Sonuçlar sistemimizin adil, şeffaf ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Demokraside halkın iradesi galip gelir, başkan seçilen Trump'ı kutluyorum. Ülkenin seçimini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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