ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'nın petrol endüstrisine çok güçlü bir şekilde müdahil olacağını belirterek, "Dünyadaki en iyi, en büyük petrol şirketlerine sahibiz ve onlar da bu işin içinde çok aktif rol alacaklar" dedi.

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
