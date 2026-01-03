ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'nın petrol endüstrisine çok güçlü bir şekilde müdahil olacağını belirterek, "Dünyadaki en iyi, en büyük petrol şirketlerine sahibiz ve onlar da bu işin içinde çok aktif rol alacaklar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika