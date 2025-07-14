ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda 50 gün içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'ya yüzde 100 oranında ikincil bir gümrük vergisi...
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda 50 gün içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'ya yüzde 100 oranında ikincil bir gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda 50 gün içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'ya yüzde 100 oranında ikincil bir gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika