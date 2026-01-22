Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Barış Kurulu çok önemli dünya liderlerinden oluşuyor" dedi.

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Barış Kurulu çok önemli dünya liderlerinden oluşuyor" dedi. - DAVOS

Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
