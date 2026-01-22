ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Barış Kurulu çok önemli dünya liderlerinden oluşuyor" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika