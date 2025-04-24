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ABD Başkanı Donald Trump, "Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten...

ABD Başkanı Donald Trump,
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ABD Başkanı Donald Trump, "Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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