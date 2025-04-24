ABD Başkanı Donald Trump, "Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten...
ABD Başkanı Donald Trump, "Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika