ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2026 itibarıyla ABD'nin Grönland topraklarını satın almasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi yaptırımı uygulanacağını açıkladı. - WASHINGTON

Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
