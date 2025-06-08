ABD Başkan Yardımcısı Vance: Musk, Trump'ın Peşine Düşerek Hata Yaptı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın 'Trump'ın peşine düşerek' büyük bir hata yaptığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, verdiği bir röportajda Donald Trump ile Elon Musk arasında yaşanan anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Vance, ancak Musk'ın 'Trump'ın peşine düşerek' büyük bir hata yaptığını ve bu konuda 'duygusal' davrandığını dile getirdi.

JD Vance, Elon Musk'ın sonunda geri dönmesini umduğunu vurgulayarak, "Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi. Bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım" ifadelerini kullandı.