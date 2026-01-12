Haberler

ABD'de FED Başkanı Powell hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, FED Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı. Powell, soruşturmanın Donald Trump'ın kendisine duyduğu öfke nedeniyle açıldığını düşündüğünü belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell hakkında Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, federal soruşturmayla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı, Jerome Powell hakkında Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı. FED başkanı soruşturmayı duyurduğu videoda, Adalet Bakanlığı'nın kendisine Senato komitesine verdiği FED binalarının tadilatıyla ilgili ifadeleri nedeniyle celpler gönderdiğini ve suçlamayla tehdit ettiğini söyledi. Powell, soruşturmanın Donald Trump'ın kendisine duyduğu öfke sonucu açıldığını düşündüğünü belirtti. FED Başkanı Powell, "Bu soruşturma, Fed'in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik şartlara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı ve sindirme ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizde hesap verilebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, özellikle FED başkanı hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz eylem, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısının daha geniş bağlamında görülmelidir" ifadelerini kullandı.

Trump, FED başkanını tehdit etmişti

FED, başkent Washington D.C'deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarının 1930'lardaki inşasından bu yana ilk tadilatını gerçekleştiriyor. Binaların "yenilenmesi ve modernize edilmesi" çalışmaları, sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ı faiz oranlarını istediği hızda düşürmediği için eleştiriyordu. Trump, FED başkanını görevden alma tehdidini sıkça tekrarlıyordu. ABD başkanı 30 Aralık'ta gazetecilerin "FED Başkanı'nın istifa etmesi isteyecek misiniz?" sorusuna, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Süper Kupa'ya damga vuran Guendouzi'den Tedesco'ya 2 kelimelik cevap

Süper Kupa'da oynamak için sadece iki kelime etmiş
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında