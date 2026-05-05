AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Atanmış Büyükelçi Aivo Orav, "Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz. Orta Doğu, çatışmalar ve ekonomik krizlerle alevler içinde. Ancak Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor. AB'nin genişlemesi, barışa yapılan bir yatırımdır. Aday ülke ve NATO müttefiki olarak Türkiye, bu vizyonun merkezindedir" dedi.

Avrupa Günü, Ankara'da Cern Modern'de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Atanmış Büyükelçi Aivo Orav ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 'Maddeyi Dönüştürmek' ve 'İz' isimli dijital sergilerinin de açılışı gerçekleşti. Resepsiyonda, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, yerli ve yabancı misyon şefleri ile davetliler de yer aldı.

'RUSYA'NIN YÜRÜTTÜĞÜ SAVAŞ ACIMASIZ VE HUKUKA AYKIRIDIR'

Büyükelçi Aivo Orav, Avrupa Birliği'nin çatışmalarla dolu bir geçmişi iş birliğine dayalı bir geleceğe dönüştürmek için hayata geçirilmiş bir barış projesi olduğuna dikkat çekerek, "Avrupa Günü'nü, NATO'nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz. Ortaklıklar kurmak, değerlerimizin arkasında durmak demektir. Zorluklara birlikte göğüs germek demektir. Avrupa Günü'nde vizyonumuzu yeniden teyit ediyoruz, bir bütün olan, özgür ve barış içindeki bir Avrupa. Bugün dünyayı olduğu gibi görmek zorundayız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş acımasız ve hukuka aykırıdır. Siviller her gün acı çekiyor. Eğer saldırganlık orada kazanırsa, bu hepimizi tehdit eder. Orta Doğu, çatışmalar ve ekonomik krizlerle alevler içinde. Ancak Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor. Gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu yıl Ankara'da NATO müttefiklerini ve Antalya'da İklim Zirvesi kapsamında tüm dünyayı ağırlamanız, rolünüzü her zamankinden daha hayati kılıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇABALAR HEPİMİZİ DAHA GÜÇLÜ KILIYOR'

Hiçbir ülkenin, iklim veya güvenlik gibi küresel krizleri tek başına çözemeyeceğini belirten Orav, "Barışa, reformlara ve dirençliliğe yatırım yapmaya birlikte devam edeceğiz. Başarılarımızla gurur duyabiliriz. Ortaklığımız sonuç veriyor. Türkiye'deki AB projeleri, yeniliği ve yeşil dönüşümü teşvik ediyor. Geçen yıl ikili ticaretimiz rekor seviyeye ulaştı. Depremlerin ardından yeniden inşa çalışmalarında veya orman yangınlarıyla mücadele ederken dayanışma içinde hareket ediyoruz. Bu çabalar hepimizi daha güçlü kılıyor. Avrupa'nın geleceği ortaktır. AB'nin genişlemesi, barışa yapılan bir yatırımdır. Aday ülke ve NATO müttefiki olarak Türkiye, bu vizyonun merkezindedir. Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle bunu en güzel şekilde ifade etmiştir, 'İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet, onun bir parçasıdır.' Hep birlikte ilerleyelim" diye konuştu.

'TÜRKİYE, BU ÇAĞRIYI KABUL ETMEYE HAZIR'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kemal Bozay ise "Uluslararası sistem üzerinde baskı oluşturan küresel bir jeopolitik dönüşüm sürecinden geçmekteyiz. Belirsizlik sıradan bir hal almıştır. Türkiye, güvenilir bir dayanak noktası olarak öne çıkmaktadır. Bugün mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Brüksel'in geleceğin dünyasında kendini nerede gördüğüdür. Türkiye, bu çağrıyı kabul etmeye ve Avrupa için müreffeh bir gelecek inşa etmeye içtenlikle hazırdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı