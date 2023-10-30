AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kuzey Makedonya'da Başbakan ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Kuzey Makedonya'da Başbakan Dimitar Kovaçevski ile görüştü. İkili, AB yolunda ilerleme ve bölgenin ekonomik büyümesi hakkında konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler kapsamındaki ilk durağı Kuzey Makedonya'da, Başbakan Dimitar Kovaçevski ile görüştü.

Kovaçevski, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i, başkent Üsküp'teki Başbakanlık binasında resmi törenle karşıladı.

İkili, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın AB yolunda ilerlediğini ve ülkenin kaydettiği ilerleme yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, tarama sürecinin de ilerlediğini ve bu yıl temel fasılların açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Ülkede gerçekleşmesi gereken anayasal değişikliklerin farkında olduklarını vurgulayan von der Leyen, "Elbette ki bu süreçlerin ne kadar zorlu olabileceğini biliyorum. Başarılı, çok etnikli bir toplum itibarınıza dayanarak beklentileri karşılayacağınızdan eminim." dedi.

Batı Balkan ülkelerine yönelik büyüme planı hakkında konuşan von der Leyen, bu plan sayesinde bölgenin ekonomisini gelecek 10 yılda ikiye katlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kovaçevski de plan sayesinde vatandaşlar ve şirketlerin, AB vatandaşlarının sahip olduğu avantajları tam üyelikten önce bile hissedebileceklerine işaret etti.

Kuzey Makedonya ve diğer bölge ülkelerinin, AB'den böyle bir plan talep ettiğini anımsatan Kovaçevski, bu planın Avrupa entegrasyon sürecine yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Plan sayesinde AB pazarının, Kuzey Makedonya ürünlerine açılması olanağının öngörüldüğünü belirten Kovaçevski, bu sayede Batı Balkan ülkelerine, vatandaşların yaşamlarını, şirketlerin işleyişini ve Batı Balkan ülkelerini birbirine bağlama altyapısını iyileştirecek stratejik projeler için 2 milyar avroluk hibe planlandığını anlattı.

Bir gazetecinin, Kuzey Makedonya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısına neden çekimser oy kullandığını sorması üzerine Kovaçevski, ülkesinin, tasarının "insani yönüne, sivillerin korunması gerekliliğine ve onların temel yaşam ihtiyaçlarına erişimini" desteklediğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın, Kanada'nın "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının" eklenmesini talep ettiği değişiklik lehine oy verdiğini anımsatan Kovaçevski, "(Gazze'de ateşkes çağrısı) Kararın en büyük zayıflığı, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve hemen en güçlü şekilde kınadığımız terör eyleminden ve İsrail'in kendini savunma hakkından bahsetmemesidir." yorumunda bulundu.

Oy kararlarının kolay olmadığına işaret eden Kovaçevski, "Biz çekimser olmaya karar verdik çünkü karar, bir yandan bizim hemfikir olduğumuz ve desteklediğimiz insani bir duruma değiniyor, ancak Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığından bahsedilmemesi oylama konusunda farklı bir yaklaşıma yer bırakmıyor." diye konuştu.

Von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın ardından Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek'i de ziyaret edecek.