AB Dışişleri Bakanları Kiev'de Toplandı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı, bugün Kiev'de düzenlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geleceğinin AB içinde olduğunu belirtti. Toplantıda, Ukrayna Barış Planı da gündem maddelerinden biri oldu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı, bugün Kiev'de düzenleniyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bugün Kiev'de AB Dışişleri Bakanlarını, 27 Üye Devletin AB dışındaki ilk toplantısı için bir araya getiriyorum. Ukrayna'nın geleceği AB içinde yatmaktadır" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kuleba, toplantının tarihi bir toplantı olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir olaydır. Çünkü Dışişleri Konseyi ilk kez mevcut sınırlarının dışında ama Avrupa Birliği'nin gelecekteki sınırları içerisinde toplanacak" dedi.

"DAYANIŞMA VE DESTEK İÇİN BURADAYIZ"

Borrell ise bu toplantıların, AB sınırları içinde olmaması nedeniyle gayriresmi toplantılar olacağını ancak görüşmelerde 'beyin fırtınası' yapılacağını söyledi. Ayrıca Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından sunulan Ukrayna Barış Planı'nın da gündem maddelerinden biri olduğunu ekleyerek, "Aday ülke ve AB'nin müstakbel üyesi Ukrayna'da AB Dışişleri Bakanlarının tarihi bir toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ukrayna halkına dayanışma ve desteğimizi ifade etmek üzere buradayız" dedi.