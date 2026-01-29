AB Rusya'yı kara listeye aldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" dedi.

Avrupa Birliği'nden Rusya ile gerginliği arttıracak yeni bir hamle geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'yı kara para aklama riskli nedeniyle kara listeye aldığını açıkladı.

PUTİN'İ KIZDIRACAK HAMLE

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı açıklamada "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" dedi.

RUSYA İLE MALİ İŞLEMLER ZORLAŞACAK

Yüksek Temsilci Kallas, alınan bu kararın finansal piyasalardaki yansımalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kallas'ın açıklamasına göre, Rusya'nın bu listeye alınması, Rus bankaları ve finans kuruluşlarıyla yürütülen işlemlerde köklü değişikliklere neden olacak.

Kallas, söz konusu kararın ardından Rus bankalarıyla yapılan para transferleri ve diğer mali işlemlerin önemli ölçüde yavaşlayacağını belirtti.

Bu yavaşlamanın temel sebebi olarak, kara listedeki ülkelerle yapılan işlemlerde uygulanması zorunlu olan ek güvenlik kontrolleri ve bürokratik süreçler gösterildi.