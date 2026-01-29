Haberler

AB Rusya'yı kara listeye aldı

AB Rusya'yı kara listeye aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'yı kara para aklama riskli nedeniyle kara listeye aldığını açıkladı. Kallas açıklamasında "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" ifadelerini kullandı.

  • Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı.
  • Rus bankalarıyla yapılan işlemler yavaşlayacak ve işlem maliyetleri artacak.
  • Kara listedeki ülkelerle yapılan işlemlerde ek güvenlik kontrolleri ve bürokratik süreçler uygulanacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" dedi.

Avrupa Birliği'nden Rusya ile gerginliği arttıracak yeni bir hamle geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'yı kara para aklama riskli nedeniyle kara listeye aldığını açıkladı.

PUTİN'İ KIZDIRACAK HAMLE

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı açıklamada "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" dedi.

RUSYA İLE MALİ İŞLEMLER ZORLAŞACAK

Yüksek Temsilci Kallas, alınan bu kararın finansal piyasalardaki yansımalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kallas'ın açıklamasına göre, Rusya'nın bu listeye alınması, Rus bankaları ve finans kuruluşlarıyla yürütülen işlemlerde köklü değişikliklere neden olacak.

Kallas, söz konusu kararın ardından Rus bankalarıyla yapılan para transferleri ve diğer mali işlemlerin önemli ölçüde yavaşlayacağını belirtti.

Bu yavaşlamanın temel sebebi olarak, kara listedeki ülkelerle yapılan işlemlerde uygulanması zorunlu olan ek güvenlik kontrolleri ve bürokratik süreçler gösterildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor