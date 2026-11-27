Belçika'da olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, AB'nin 2028-2034 bütçesine ilişkin görüşmeler çıkmaza girdi. Yedi üye ülkenin görüşmeleri boykot etmesi sonrası zirvenin ikinci günü iptal edildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) dün başlayan 2028-2034 bütçesine ilişkin görüşmeler çıkmaza girdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde ele alınan bütçeye ilişkin görüşmelerin ikinci günü yedi üye ülkenin görüşmeleri boykot etmesi sonrası iptal edildi.

AB'nin yeni bütçe görüşmelerinde ülkeler, ikiye bölündü. İspanya ve İtalya gibi ülkeler, daha büyük bir bütçe ile tarım ve yoksul bölgelere destek gibi geleneksel AB harcamalarını muhafaza etme taraftarı iken, Almanya ve İsveç gibi ülkeler ise AB'nin hedeflerini daraltmasını ve yatırımları savunma ve güvenliğe yöneltmesini talep etti.

Başlangıçta 2 trilyon euroluk bir bütçe öneren AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu teklifi revize ederek önerdiği 204 milyar euroluk kesinti, harcamaların azaltılmasını talep eden ülkeler tarafından yeterli bulunmadı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, toplamda 250 milyar euroluk kesinti talep etti. Ülkelerden bir kısmı tarım ve bölgesel kalkınma fonlarının muhafaza edilmesini talep ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçeyi küçültmenin stratejik bir hata olacağını savundu. Macron, böyle bir kararın ABD ve Çin ile rekabet halindeki birliğin rekabet gücünü daha da zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Zirvede liderlerin küçük gruplar halinde saatlerce görüşmesinin ardından bütçe kesintisi isteyen ülkelerden Danimarka, İsveç, Belçika ve Avusturya, toplantılardan çekildi. Liderler, uygulanan müzakere yönteminin kendilerini birbirine düşürmeyi amaçladığını ileri sürdü.

"Bizi bölmeye çalıştıkları açıktı"

Adı açıklanmayan bir diplomat, "Bizi bölmeye çalıştıkları açıktı. Yedi ülkenin her birine bir hediye verip, bizi kendi taraflarına çekmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı. Oturumları boykot eden yedi ülkeden birini temsil eden diplomat, "Bu gerçek bir müzakere değildi. İşler çok kötü gitti" ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlerde patlak veren kriz, AB'nin 27 hükümeti arasında uzlaşma sağlamakla görevli olan ve yıl sonundan önce bütçe uzlaşısı sağlamayı hedefleyen AB Konseyi Başkanı Costa üzerindeki baskıyı artırdı. Costa, zirvenin ikinci gününe devam etme planından vazgeçti ve görüşmelerin ardından gece yerel saatle 01.00'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte düzenlediği kapanış basın toplantısını 11 dakikayla sınırlı tuttu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, üye devletler arasında görüş ayrılıkları nedeniyle bütçe zirvesinin bugün gerçekleştirilmesi planlanan ikinci gün oturumunun yapılmayacağını belirterek, "Bugün nihai bir anlaşmaya varamadık. Bu sürpriz değil, ben de farklı bir sonuç beklemiyordum. Yarın görüşmelere devam etmeyeceğiz. 17 Aralık'ta yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

"Ortada hiçbir şey yok"

Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Buradan alınan sonuç çok daha fazla olmalıydı. AB'nin bir sonraki uzun dönem bütçesine yönelik olağanüstü zirve, bizi sonuca yaklaştırmayı başaramadı. Bunca çaba, bunca siyasi tartışma bunca açıklama. Ortada hiçbir şey yok" dedi.

"Anlaşmaya varamadık"

AB Konseyi Başkanı Costa, basın toplantısında, "Anlaşmaya varamadık. Bazı üye devletler daha fazla kesinti istedi. Çoğu buna karşı çıktı. Hatta bazıları özellikle uyum fonlarındaki kesintilerin bir bölümünün geri alınmasını önerdi. Üye devletlerin büyük çoğunluğu tarım ve uyum için ayrılan fonların daraltılmamasını istedi" ifadelerini kullandı.

Komisyonun Ukrayna'ya ilave kredi sağlanması önerisini de görüştüklerini ifade eden Costa, "24 üye devlet öneriyi destekledi. Bunlardan Bulgaristan, yalnızca askeri olmayan bileşene katılacak. Bu konuyu aralık ayında yeniden ele alacağız" dedi.

Costa, yeni bütçe için hedefin 1 Ocak 2028 tarihi olduğunu ve bunun için yıl sonuna kadar nihai anlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise Ukrayna'ya 2027'de sağlanacak 45 milyar euroluk destek önerisinden bahsetti. Teklife 24 ülkenin destek verdiğini tekrar eden Von der Leyen, "Şimdi çalışmayı sonuçlandırmak Konsey'in elinde" ifadelerini kullandı.

AB'nin 2028-2034 bütçesi üzerinde uzlaşmak için teknik olarak bir yılı daha bulunuyor ancak AB yönetimi, Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in favori gösterildiği nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bütçe görüşmelerini sonuçlandırmayı amaçlıyor.

AB diplomatları, Costa'nın önümüzdeki haftalarda yeni kesintiler içeren bir bütçe önerisi sunmasının beklendiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı