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A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Bursa'da Partililerle Bir Araya Geldi

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Bursa'da Partililerle Bir Araya Geldi
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A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da düzenlenen toplantıda, partisinin hedefleri ve Türk milletine yönelik planlarını anlattı. Ağıralioğlu, daha iyi bir Türkiye vurgusu yaparak, devleti sadeleştirme ve planlama kapasitesini artırma sözü verdi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, partisinin kuruluşunun ardından Ankara dışındaki ilk ziyaretinde, milletin evladı olarak Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

A Parti'nin hadde hududa riayetle yolculuğa başladığını belirten Ağıralioğlu, "Türk milletinin iyi bir plana ihtiyacı var. Siyaset bir hamaset girdabında boğulurken 'Biz de bir tarafında olalım.' hevesindeki bir kadro değiliz. 'Milletin A planıyız.' derken kastettiğimiz şey, milletin bundan daha fazlasını yapabileceği, bulabileceği, zenginliğe kavuşabileceğidir. A Parti, aileye konuşur gibi konuşabilen, partililere konuşurken kendi evine konuşur gibi konuşabilen bir partidir." diye konuştu.

Ağıralioğlu, "Daha iyi bir Türkiye mümkün müdür?" sorusunun cevabını vereceklerini ifade etti.

Devleti ve temsili sadeleştireceklerini, devlete bir planlama kapasitesi kazandıracaklarını dile getiren Ağıralioğlu, "Çocuklarımızla gürül gürül bir istikbalin, üretenlerimizle bolluk bereket içerisinde bir ülkenin, çiftçilerin alın terinin hakkını alabildiği bir memleketin hayalindeyiz, gayretindeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından Yavuz Ağıralioğlu'na hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika
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