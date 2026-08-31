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Dünya Göçebe Oyunları Bişkek'te başladı

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6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki stadyumda yapıldı. 100'den fazla ülkeden 2 bin sporcu, 27 geleneksel spor dalında yarışacak.

Onlarca ülkeyi ve binlerce katılımcıyı bir araya getiren uluslararası kültür ve spor etkinliği Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni, Bişkek Arena Stadyumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlıyor.

"Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları, ev sahibi Kırgızistan'da başlıyor. Dünya halklarının somut olmayan kültürel mirasını, etnospor geleneklerini ve kültürel kimliğini canlandırmak, korumak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni, Türkiye saati ile 17.00 civarında 52 bin kişi kapasiteli Bişkek Arena Stadyumu'nda başlayacak. Açılış töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un girişimiyle inşasına 2024 yılında başlanan ve bu yıl Ağustos ayında tamamlanan 51 bin kişi kapasiteli Bişkek Arena, 70 metre yüksekliğinde ve 190 bin metrekarelik alana sahip. Stadyum, Kırgız kültürünün simgesi olan geleneksel keçe çadırı "boz üy" (yurt) motifinden esinlenerek inşa edilmesi nedeniyle büyük ilgi görüyor.

6 Eylül'e kadar sürecek

6. Dünya Göçebe Oyunları'na 100'ü aşkın ülkeden 2 bine yakın sporcu katılacak. Sporcular 27 geleneksel spor dalında mücadele edecek. Oyunlar, 6 Eylül'de Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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