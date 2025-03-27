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4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
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Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümü ve birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.

İKRAMİYE 4 BİN LİRA OLDU

Görüşmelerin ardından oylama yapıldı. Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

akp mhp emekli memurlar sizi lanetliyor

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