2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, Yeni Yol Partisi adına Grup Başkanı Bülent Kaya ve Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen bütçenin tümü üzerinde söz aldı.

Verginin yükünün geniş toplum kesimlerinin sırtına yüklendiğini savunan Kaya, bütçe gelirlerinin ağırlıklı olarak vatandaşın temel tüketimine yansıdığını söyledi.

Kaya, gelir üzerinden daha adil bir paylaşım kurmak yerine, harcadıkça vergi ödenen bir düzenin büyütüldüğünü öne sürdü.

Vergide adalet olmadan bütçede adalet olmayacağını ifade eden Kaya, "Üretim ekonomisi kurulmadan sağlıklı gelir yapısı kurulmaz. Bugün bu bütçe gelirleri milletin refahını büyütmüyor, milletin geçim sıkışıklığını büyütüyor." diye konuştu.

Dünya ekonomisinin salgın ve savaş şoklarından sonra yavaş yavaş normalleştiğini, pek çok ülkenin enflasyonu tek haneye indirdiğini belirten Kaya, "Bizde ise enflasyon hala yüzde 30'ların üstünde, gıda enflasyonu dar ve sabit gelirliyi ezmeye devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Kaya, "Biz bu bütçenize 'evet' demeyeceğiz. Alın terinin değer gördüğü, çocukların geleceğinden tasarruf edilmeyen, emeklinin yüzünün güldüğü, gençlerin ülkesine güvenle baktığı, çiftçinin toprağına sırt çevirmediği bir Türkiye için Yeni Yol olarak mücadele ediyoruz ve etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin Kaya, şunları kaydetti:

"'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi süreci bu ülkenin Türkiye Yüzyılı projesi' diyorsunuz, bütçenize bakıyoruz, bu projede GAP'ın sulama kanallarıyla ilgili yeterince bütçe yok, Doğu, Güneydoğu Anadolu'daki otoyollar da yok, hızlı tren projeleri de yok, sınır ticaretine dair bir şey de yok, Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalkınmasını ortadan kaldırabilecek hiçbir hamle de göremiyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması halinde bir vizyonu da maalesef ortaya koyamadığınızı hep beraber görüyoruz. Yeni Yol Partisi olarak biz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi sürecini salt bir güvenlik politikası olarak görmüyoruz ve böyle görülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreci çatışma, şiddet ve terörün sona erdiği, ekonomik kalkınma, temel hak ve hürriyetler ile kamil manada ileri bir demokrasinin kurum ve kuruluşlarıyla yerleştiği, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak bölge ve dünya barışına öncülük ettiği bir süreç olarak görüyoruz."

Komisyonda raporun sonuna geldiklerini, Komisyona katılan bütün siyasi partilerin ortaklaşacağı bir raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine ilerleyen günlerde arz etmiş olacaklarını söyleyen Kaya, "Ardından örgütün fiili silahlı varlığına son verme sürecinin tamamlanması için atılması gereken yasal adımları hep beraber TBMM olarak konuşmaya başlayacağız. Yasal adımlar bir taviz değil, bir gerekliliktir. Bu sürece destek vermekle teslim olmanın farklı kavramlar olduğunu, sürece dair değerlendirmelerimizi yaparken sürece sonuna kadar destek vereceğimizi ama asla sürece teslim olacak politikalar gütmeyeceğimizi buradan aziz milletimize bir kez daha net bir şekilde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KKM, bilerek, isteyerek yapılan tarihin en büyük servet transferidir"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, bütçeyi "rakamlardan oluşan soğuk bir tablo değil, bir tercih belgesi ve niyet beyanı" şeklinde tanımladı.

2026 yılı bütçe teklifinde bu tercihin milletten yana olmadığını savunan Ekmen, bütçe teklifinin bir "vazgeçiş metni" olduğunu iddia etti.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) programını eleştiren Ekmen, "KKM, bilerek, isteyerek yapılan tarihin en büyük servet transferidir." sözlerini sarf etti.

Yatırım, kalkınma, eğitim, sağlık, tarım, aile ve çalışma alanlarına ayrılan bütçelere ve iktidarın bu alanlardaki politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Ekmen, "Bu bütçe, emekliyi yok sayan, asgari ücretliyi ezen, çiftçiyi toprağa küstüren, gençleri ülkeden kaçıran bir bütçedir. Bu bütçede akıl, bilim, adalet yoktur, milyarlarca dolar faize gömülmüştür." görüşlerini savundu.

Genel Kurul yarın çalışacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurulda, Danışma Kurulu kararını okutarak oylamaya sundu.

Kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, Genel Kurul yarın, 23, 24 ve 25 Aralık'ta çalışacak.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, daha sonra kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

Genel Kurul, 30 Aralık Salı ve 31 Aralık Çarşamba günü çalışmayacak.