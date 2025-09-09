2025 YEKA Yarışmaları İçin Başvurular Başlıyor

Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen hafta İzmir'de düzenlenen Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde YEKA kapsamındaki yeni kapasite tahsislerini duyurmuştu. Rüzgar ve güneş enerjisinde 2035 yılında 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini anımsatan Bakan Bayraktar, 2035'e kadar her yıl 2 bin megavatlık güneş ve rüzgar santrali yarışması yapacaklarını kaydetmişti. Bu açıklamanın ardından 2025 YEKA yarışmaları, Resmi Gazete'de ilan edildi.

YEKA GES-2025 yarışmasıyla toplam 850 MWe gücündeki bağlantı kapasitesine yönelik 10 yarışma düzenlenecek. YEKA RES-2025 yarışmasıyla da toplamda bin 150 MWe gücündeki bağlantı kapasitesi için 6 yarışma yapılacak.

Yarışma bilgileri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak

GES yarışmalarına başvurular, 4 Kasım'da 10.00-12.00 saatleri arasında, RES yarışmalarına ise 18 Kasım'da aynı saatler arasında alınacak. Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Kimler katılabilecek?

Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler, ortak girişimler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek.

Tavan ve taban fiyatları

Toplamda 16 yarışma için başlangıç tavan fiyatı, 5,50 Euro-cent/kWh olacak. GES'lerde taban fiyat 3,25 Euro-cent/kWh, RES'lerde ise 3,50 Euro-cent/kWh olarak belirlendi. Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde MW başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin Euro olacak.

Serbest piyasada satış

GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay boyunca, RES'lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra hem GES'lerde hem de RES'lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak. - ANKARA